Забастовка учителей: в минобразования сделали заявление

Председатель организации учителей объявил в пятницу, что в воскресенье в израильских средних школах будет однодневная предупредительная забастовка. Вчера вечером министерство образования Израиля объявило, что учителя средней школы не будут принимать участие в воскресной забастовке педагогов.
По данным министерства, суд постановил, что председатель организации учителей Ран Эрез не имеет полномочий закрывать средние школы.
«Мы начинаем борьбу за достойную заработную плату и требуем, чтобы зарплата начинающего учителя средней школы в Израиле составляла 12 000 шекелей в месяц», — пояснил Эрез.
Он также сообщил, что «забастовка вызвана тем, что минфин отказывается вести переговоры с профсоюзом учителей, и у педагогов среднего образования целый год [не было] договоров о зарплате».
«Минфин злоупотребляет терпением, проявленным союзом учителей в течение целого года, и нарочно затягивает его» — сказал он.
Ранее мы писали, что о новом протесте учителей: в воскресенье школы будут закрыты.
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