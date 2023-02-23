Забастовку в системе образования отменили

В правительстве заявили, что «мы пришли к пониманию».

Забастовку, которая должна была состояться завтра в системе образования, отменили.

Об этом сообщает Walla.

«Мы пришли к полному пониманию, завтра система образования вернется к полноценной работе», — заявили в центре правительства.

Ранее мы рассказывали, что 24 февраля утром ряд центральных улиц Тель-Авива будет закрыт для движения частных и общественных транспортных средств из-за ежегодного тель-авивского марафона. Ожидается, что около 40 тысяч человек примут участие в этом мероприятии.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле могут создать Национальное управление по борьбе с бедностью.

Помимо этого 25 февраля исполнится год со дня начала полномасштабной войны *россии против Украины, и в этот день в нескольких городах Израиля будут проведены митинги в поддержку Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!