Забыл в автобусе 8-месячного ребенка: суд вынес приговор директору детсада в Реховоте

Директор частного детского сада в Реховоте приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за то, что вместе с бывшей супругой причинили телесные повреждения 8-месячному ребенку, а также нарушили свои профессиональные обязанности и совершили попытку помешать расследованию сотрудников полиции.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент произошел в 2020 году, тогда директор детского учреждения забыл малыша в маршрутном автобусе, когда самостоятельно развозил детей на своем автомобиле. Младенец пробыл там 4 часа и потерял сознание. Вместо того чтобы вызвать медиков, директор детского сада привез его воспитательнице, которая была его супругой, и они пытались самостоятельно реанимировать ребенка.

Тем самым, как следует из материалов прокуратуры, ребенку был причинен дополнительный ущерб помимо повреждений от длительного пребывания в запертой машине. Лишь спустя два часа обвиняемый позвонил матери младенца и сказал, что тот «плохо себя чувствует». Когда ребенка передали ей, она вызвала «скорую» помощь.

В итоге малыш две недели находился в коме, а из-за ложного заявления о его самочувствии, медики долгое время не могли установить причину состояния маленького пациента.

«Курсор» писал ранее, что четыре работницы детского сада «Мишпахтон Тали» из Рамле были признаны виновными в систематических издевательствах над беспомощными малышами.

Еще мы писали, что в детском саду Сдерота воспитательницу обвинили в насилии над детьми. Она была задержана полицией три недели назад после того, как несколько родителей подали жалобы.

Напомним, что воспитательница детского сада в Нес-Ционе была арестована по подозрению в причинении вреда годовалому ребенку. Полиция начала расследование инцидента после того, как родители ребенка подали заявление.

Читайте также, что в Маалот-Таршихе родители ушли на долгое время и оставили своего 4-летнего сына в закрытом автомобиле. У него диагностировали обезвоживание.