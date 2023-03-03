Задержаны трое людей, подозревающиеся в краже рыбы из прудов

Солдаты пограничной службы Магав арестовали трех жителей Джиср-эз-Зарка, которых подозревают в краже рыбы и продуктов из кибуца на берегу Средиземного моря Магал-Михаэль.

Об этом сообщает Kikar.

На этой неделе в рамках операции бойцы местного подразделения Береговой охраны в районе населенного пункта Бейт-Ханания силы остановили для досмотра коммерческий автомобиль, вызвавший у них подозрения. Они провели обыск и изъяли около 40 кг рыбы и рыболовных снастей, предположительно украденных незадолго до этого из кибуца Магал-Михаэль, основанного в 1949 году.

Владелец рыбных прудов подал жалобу и установил украденную продукцию. Трое подозреваемых, жители Джиср-эз-Зарка, были арестованы и переданы в пограничную службу для допроса.

Ранее мы рассказывали, что 30-летнего жителя Ришон ле-Циона обвиняют в жестоком поведении по отношению к своим соседям-пенсионерам и их гостям, в частности их внукам и детям. Согласно версии следствия, поздним вечером 15-летний подросток зашел в подъезд, где живут его дедушка и бабушка, и встретил раздраженного соседа.

Мужчина ему сказал, что если мальчик его не пропустит, то он его ударит, но 15-летний только усмехнулся и пошел дальше. Чуть позже сосед вышел из своей квартиры, разбрызгал на лестничной площадке перечный газ и скрылся за дверью.

В итоге газ проник в квартиру пожилых соседей, у которых начался сильный кашель и рвота, вследствие чего на место происшествия вызвали парамедиков. Несмотря на обращение пострадавших за медпомощью, обвинительное заключение касается лишь угроз соседям, но не ущерба, нанесенного здоровью пенсионеров и их семьи.

Также «Курсор» сообщал, что житель Нетании представился полицейским и совершил ограбление.