Загорелся многоквартирный дом в Иерусалиме

Жители дома в столичном микрорайоне Гиват Шаул, в котором вспыхнул пожар, эвакуированы.

В понедельник утром в жилом доме в западном Иерусалиме вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Israel National News.

Поступило сообщение о пожаре в 12-этажном доме в столичном районе Гиват-Шауль. На место происшествия были отправлены три пожарных подразделения для устранения пожара и эвакуации жителей.

Пожарные использовали строительный кран, чтобы помочь им в борьбе с огнем.

Власти заявляют, что пожар, похоже, начался в комнате, пристроенной к одной из квартир, которая использовалась как импровизированная компьютерная лаборатория.

Сообщений о травмах или попадании жителей в ловушку в здании нет.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что в Рамле произошел сильный пожар, из-за которого погиб человек.

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