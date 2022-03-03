Загруженность дорог в Израиле выросла на десятки процентов за месяц

Расследование WAZE и Mako показывает, что заполненность дорог в Израиле увеличилась на 21 процент по сравнению с обычным днем и на 35 процентов по сравнению с пробками в прошлом месяце.
В Беэр-Шеве наблюдался самый высокий скачок количества пробок — так, имеем увеличение на 28 процентов по сравнению с обычным днем и на 32 процента по сравнению с прошлым месяцем. Беэр-Шева приближается к пику пробок, который был зафиксирован в октябре, когда количество заторов увеличилось на 31 процент по сравнению с обычным днем. Хайфа и Петах-Тиква зафиксировали самый значительный разрыв — 32-процентное увеличение количества пробок по сравнению с прошлым месяцем.
В Тель-Авиве в октябре интенсивность заторов увеличилась на 4 процента, а сейчас — до 7 процентов по сравнению с обычным днем. Если мы посмотрим на январь — пик пятой волны по сравнению с концом февраля — мы обнаружим, что пробки увеличились на 29 процентов. Даже по сравнению с окончанием пятой волны всего две недели назад цифры не обнадеживают: 15-процентный рост за две недели оставляет тысячи разочарованных израильтян ежедневно на пути на работу в переполненном мегаполисе страны.
В Хайфе количество заторов увеличилось на 21 процент по сравнению с обычным днем и на 19 процентов по сравнению с пиком пробок в октябре. В Хайфе также зафиксирован самый большой скачок увеличения интенсивности пробок за две недели: 14 процентов.
Сразу за ними идет Ришон-ле-Цион, где также приближается пик пробок. По сравнению с прошлым месяцем интенсивность пробок увеличилась не менее чем на 30 процентов. Петах-Тиква — 10-процентное увеличение объема пробок по сравнению с обычным днем, показатель, приближающийся к пику пробок в октябре, и 28-процентное увеличение объема пробок в течение месяца.
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