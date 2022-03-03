Загруженность дорог в Израиле выросла на десятки процентов за месяц

В Тель-Авиве в октябре интенсивность заторов увеличилась на 4 процента, а сейчас — до 7 процентов по сравнению с обычным днем. Если мы посмотрим на январь — пик пятой волны по сравнению с концом февраля — мы обнаружим, что пробки увеличились на 29 процентов. Даже по сравнению с окончанием пятой волны всего две недели назад цифры не обнадеживают: 15-процентный рост за две недели оставляет тысячи разочарованных израильтян ежедневно на пути на работу в переполненном мегаполисе страны.

В Хайфе количество заторов увеличилось на 21 процент по сравнению с обычным днем и на 19 процентов по сравнению с пиком пробок в октябре. В Хайфе также зафиксирован самый большой скачок увеличения интенсивности пробок за две недели: 14 процентов.

Сразу за ними идет Ришон-ле-Цион, где также приближается пик пробок. По сравнению с прошлым месяцем интенсивность пробок увеличилась не менее чем на 30 процентов. Петах-Тиква — 10-процентное увеличение объема пробок по сравнению с обычным днем, показатель, приближающийся к пику пробок в октябре, и 28-процентное увеличение объема пробок в течение месяца.

В Иерусалиме за две недели пробки увеличились на 20 процентов, и город тоже приближается к пику, зафиксированному здесь в октябре прошлого года — 23 процентам.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу.