Загрязнение рек на севере: власти обратились к путешественникам

Власти сообщили, вход в какие водоемы может временно представлять собой опасность. Смотрите весь список в новости.

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды сообщают о получении отклоняющихся от нормы результатов анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на севере страны для исследования состояния загрязнения воды, и уведомляют туристов и местные власти, что заходить в эти реки может быть опасно.

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды информируют путешественников, а также региональные и местные советы о том, что в результате проведения бактериологических анализов образцов, взятых 5.9.22 в нескольких водоемов на севере страны, было выявлено, что показатели превышают рекомендации министерства здравоохранения. 400 БГКП на 100 мл — результат, указывающий на загрязнение воды.

Полученные результаты:

• Снир (Хацбани): Римский мост — 1,400; вниз по течению от гидроэлектростанции — 1,250; слияние с Иорданом — 1,400.

• Иордан: Мост Йосеф — 1,350; Мост аХамеша — 1,650; Мост Леавот — 1,600; Иордан со стороны Атерет: 1,800 (проба от 29.08.2022); Мост аДодот — 720; Мост Хори — 1,400; Мост Арик — 1,200.

• Баниас: мост Кфар-Салед — 1,150.

• Эль-Аль: 1,800.

• Заки: 1350.

• Джелбун: водопад Дебора: 2,400.

• Бассейн Мешушим: 1,450.

• Маджрасе: 1,750.

• Цальмон: Мельница — 980; бассейн Херув — 850.

• Кзив – Эйн-Тамир: 2,200; Бассейн Адлавим — 820.

• Гаатон: хеньон Хурва — 620.

В связи с данными результатами вход в следующие водоемы может временно представлять собой опасность до получения нормальных и стабильных проб:

• Санир (Хацбани) – от устья реки из Ливана (Римский мост) до впадения в Иордан.

• Иордан — от моста Йосеф до моста Арик в т.ч. (устье Кинерета).

• Баниас

• Нахаль Эль Аль.

• Нахаль Ха-Заки.

• Джилбун – водопад Дебора.

• Бассейн Мешушим.

• Еудиа.

• Маджрасе.

• Нахаль Цалбмон.

• Гаатон: хеньон Хурва

Министерство охраны окружающей среды не обнаружило известного источника загрязнения в водоемах.

Забор проб воды в нескольких ручьях на севере проводится по одной пробе каждые две недели при участии инспекторов Управления природы и парков.

Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают забор проб и мониторинг ситуации. Информация будет обновляться по мере необходимости.

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