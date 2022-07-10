ЗАКА: объявлен набор добровольцев для поиска пропавшего Моше Клейнермана

Полиция и организация ЗАКА организовывают акцию по поиску пропавшего подростка Моше Клейнермана. В среду в районе горы Мерон будут проводиться розыскные мероприятия.

Подразделение по поиску пропавших организации ЗАКА и специальное кинологическое подразделение объявили набор добровольцев на мероприятия по поиску мальчика Моше Клейнермана.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Практически три месяца продолжаются поиски пропавшего подростка, но родители и полиция продолжают искать его.

Поисковая операция добровольцев пройдет в районе горы Мерон в ближайшую среду с 12:00 до 19:00.

Для записи добровольцев обращаться по телефону 0537351199 (послать сообщение СМС сообщение).

Организаторы предупредили, что до места поисков нужно добираться самостоятельно.

«Курсор» ранее писал, что полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка Моше Клейнермана. За любую информацию о местонахождении пропавшего Моше Клейнермана, которого ищет полиция и спасатели уже 80 дней, предложена награда от благотворительных организаций.

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