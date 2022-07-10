ЗАКА: объявлен набор добровольцев для поиска пропавшего Моше Клейнермана

Подразделение по поиску пропавших организации ЗАКА и специальное кинологическое подразделение объявили набор добровольцев на мероприятия по поиску мальчика Моше Клейнермана.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Практически три месяца продолжаются поиски пропавшего подростка, но родители и полиция продолжают искать его.
Поисковая операция добровольцев пройдет в районе горы Мерон в ближайшую среду с 12:00 до 19:00.
Для записи добровольцев обращаться по телефону 0537351199 (послать сообщение СМС сообщение).
Организаторы предупредили, что до места поисков нужно добираться самостоятельно.
«Курсор» ранее писал, что полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка Моше Клейнермана. За любую информацию о местонахождении пропавшего Моше Клейнермана, которого ищет полиция и спасатели уже 80 дней, предложена награда от благотворительных организаций.
Также мы информировали, что ребенок получил тепловой удар, когда плавал на лодке на озере Кинерет. Мальчик был доставлен на берег, а затем – в больницу Пория. Он в сознании, его состояние оценивается врачами как стабильное.
Редакция писала ранее, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. Зданию причинен серьезный ущерб. Всего пострадали три человека. Один мужчина в возрасте 60 лет находится в тяжелом состоянии.