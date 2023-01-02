ХАМАС угрожает прекратить обмен пленными с Израилем

В ХАМАС заявили, что Израиль «несерьезно» относится к обмену пленными.

Захер Джабарин, член политбюро ХАМАС, отвечающий за «Портфолио заключенных и мучеников» ХАМАС, заявил арабскому телеканалу «Аль-Гад», что Израиль не отреагировал на инициативы нескольких сторон, включая Египет, Катар и ООН, по сделке касательно обмена пленного.

ХАМАС в настоящее время удерживает у себя тела солдат ЦАХАЛа Хадара Голдина и Орона Шауля, погибших в войне 2014 года с Израилем. Террористическая группа также удерживает двух израильских гражданских лиц, Хишама ас-Сайеда и Аверу Менгисту, которые самостоятельно пересекли границу с сектором Газа.

Джабарин сказал, что проблема палестинских заключенных, содержащихся в Израиле, остается главным приоритетом для ХАМАС и ежедневно находится в его повестке дня.

«Вопрос о заключенных и их освобождении [из израильской тюрьмы] может стать темой следующей битвы с оккупацией. Наше решение ясно, и мы взяли на себя обязательство работать над освобождением наших заключенных, чего бы это ни стоило», — сказал представитель ХАМАС.

Согласно неподтвержденным сообщениям в арабских СМИ, ХАМАС потребовал освобождения сотен палестинских заключенных в рамках сделки по обмену пленными. ХАМАС отказался разрешить представителям международных организаций посетить двух израильских гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.

Отвечая на вопрос о недавнем сообщении, в котором утверждалось, что Израиль и ХАМАС были близки к заключению сделки по обмену пленными, Джабарин обвинил израильские СМИ в том, что они работают на «определенные цели и служат определенным сторонам». Других подробностей он не сообщил.

В ответ на вопрос, возлагает ли ХАМАС надежду на то, что новое израильское правительство заключит обмен пленными с палестинцами, Джабарин сказал, что его группа не полагается ни на кого в Израиле.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы освободить наших заключенных, независимо от того, кто находится у власти в оккупационном образовании. Придет день, когда оккупация заплатит свою цену», — сказал он.

В прошлом месяце лидер ХАМАСа Яхья Синвар предупредил, что его группа «навсегда закроет» вопрос о сделке по обмену пленными с Израилем в свете отсутствия прогресса в переговорах по достижению соглашения.

Последнее соглашение об обмене пленными между Израилем и ХАМАС было достигнуто в 2011 году. Тогда Израиль освободил 1 027 заключенных в обмен на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, который был похищен в 2006 году и удерживался в секторе Газа.

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Террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой. Террористическое крыло организации ФАТХ восхваляют террористов, которые противостояли солдатам ЦАХАЛа.

Наша редакция сообщала, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом.