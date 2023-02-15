Законопроект Оцма Иегудит о незаконном оружии принят в первом чтении

Благодаря этому полицейские без решения суда смогут обыскивать дома, в которых они подозревают наличие незаконного оружия.

Одобренный Оцма Иегудит законопроект о борьбе с незаконным распространением оружия в арабском секторе прошел в первом чтении на пленуме Кнессета в среду вечером.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Законопроект, если он будет принят, позволит полицейским обыскивать дома, в которых они подозревают наличие незаконного оружия, даже без решения суда. Закон, как и предполагалось, будет действовать всего один год.

Ранее мы рассказывали, что после недавних терактов в Израиле увеличился на 400% спрос на получение лицензий на огнестрельное оружием. Эту информацию представили в ходе обсуждения в Комитете национальной безопасности Отдела лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности.

По словам главы подразделения, до 2021 года ежегодно подавалось около 10 тысяч заявок, но в 2021 году по итогам операции «Страж стен» их количество увеличилось еще на 10 тысяч. После волны терактов в марте 2022 года было подано 42 тысячи заявлений.

Дайте оружие тем, кто живет там, где риск и опасность высоки. Не давайте оружие тому, кто просит», – заявил председатель комитета депутат Кнессета Цвика Фогель.

Также «Курсор» сообщал, что Кнессет одобрил закон о лишении гражданства и депортации террористов. Этот документ поддержало подавляющее большинство голосов депутатов Кнессета – среди 120 депутатов «За» проголосовали 94.

По этому поводу уже высказались премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Бен-Гвир, о чем читайте в нашем материале.