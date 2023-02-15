Кнессет одобрил закон закон о лишении гражданства и депортации террористов

Депутаты Кнессета проголосовали за законопроект, который предусматривает лишение террористов гражданства Израиля и их депортацию из страны.

Об этом сообщает «Голос Израиля«.

Как отмечено в сообщении, данный документ был поддержан подавляющем количеством голосов депутатов Кнессета. Из 120 депутатов — «За» проголосовали 94.

Согласно принятому закону, министр внутренних дел получит широкие полномочия по аннулированию статуса гражданства или вида на жительство осужденных террористов.

Так, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую администрацию, если террорист получил какие-либо средства от Палестинской администрации. В настоящее время ПА предлагает стипендии заключенным в тюрьму террористам и семьям убитых террористов.

Напомним, 12 февраля законопроект о лишении израильского гражданства террористов одобрили в Кабмине. Документ был поддержан Министерским комитетом по законодательству. Его автором является депутат Кнессета Ханох Милбицкий («Ликуд»).

Также «Курсор» писал о том, что Галант заявил, что каждый террорист отправится в суд или на кладбище. По словам министра обороны, «мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их».

Кроме того, для защиты от террористов в Иерусалиме оборудуют автобусные остановки. Согласно решению правительства, в городе переоборудуют 300 автобусных остановок, определенных как высокоприоритетные, но не имеющих защитной инфраструктуры. Для этого будет немедленно выделен специальный бюджет.