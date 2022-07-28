Закрытие Еврейского агентства в рф: появились новые подробности

Сегодня Еврейское агентство попытается оспорить решение Министерства юстиции россии о прекращении деятельности организации в стране.

Уже сегодня в суде москвы* состоится слушание по поводу закрытия Еврейского агентства в рф.

В судебном заседании ведомство попытается оспорить решение минюста россии о прекращении деятельности организации в рф.

Если апелляция будет отклонена, начнется роспуск агентства.

Израильская делегация уже приземлилась в москве и встретится с официальными лицами путинского режима с целью поиска решения кризиса.

Министр финансов Авигдор Либерман прокомментировал сегодня утром кризис с рф: «В последние дни было бесчисленное количество контактов с россиянами, и я участвую в этих контактах, вдали от глаз СМИ».

Во вторник официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что вопрос о Еврейском агентстве является законодательным и не должен проецироваться на отношения между россией и Израилем.

«К этому вопросу следует относиться с особой осторожностью. Действительно, у нас есть вопросы к деятельности агентства в части соблюдения законодательства российской федерации. Вопрос не должен превращаться в политическую тему и не должен проецироваться на всю совокупность двусторонних отношений между двумя странами», — сказал песков.

Пресс -секретарь МИД рф мария захарова заявила, что «россия сожалеет о том, что Израиль занял предвзятую позицию в отношении ситуации в Украине».

Как ранее писал Курсор, эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины.