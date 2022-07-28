Закрытие Еврейского агентства в рф: появились новые подробности

Уже сегодня в суде москвы* состоится слушание по поводу закрытия Еврейского агентства в рф.
В судебном заседании ведомство попытается оспорить решение минюста россии о прекращении деятельности организации в рф.
Если апелляция будет отклонена, начнется роспуск агентства.
Израильская делегация уже приземлилась в москве и встретится с официальными лицами путинского режима с целью поиска решения кризиса.
Министр финансов Авигдор Либерман прокомментировал сегодня утром кризис с рф: «В последние дни было бесчисленное количество контактов с россиянами, и я участвую в этих контактах, вдали от глаз СМИ».
Во вторник официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что вопрос о Еврейском агентстве является законодательным и не должен проецироваться на отношения между россией и Израилем.
«К этому вопросу следует относиться с особой осторожностью. Действительно, у нас есть вопросы к деятельности агентства в части соблюдения законодательства российской федерации. Вопрос не должен превращаться в политическую тему и не должен проецироваться на всю совокупность двусторонних отношений между двумя странами», — сказал песков.
Пресс -секретарь МИД рф мария захарова заявила, что «россия сожалеет о том, что Израиль занял предвзятую позицию в отношении ситуации в Украине».
Как ранее писал Курсор, эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!