Россия: судьба Еврейского агентства в руках минюста

Решение о судьбе российского отделения Еврейского агентства, помогающего евреям репатриироваться в Израиль, должно принять министерство юстиции российской федерации*. Об этом в телеинтервью заявила официальный представитель мид россии мария захарова.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Это вопрос к министерству юстиции. Это точно юридический вопрос», — сказала захарова, отвечая на вопрос о судьбе организации.

Расположенное в Иерусалиме Еврейское агентство для Израиля является крупнейшей еврейской некоммерческой организацией в мире.

Ранее премьер-министр Яир Лапид заявил, что принудительное закрытие офисов Еврейского агентства в россии окажет серьезное влияние на израильско-российские отношения.

«Отношения с россией важны для Израиля, но еврейская община в россии большая и важная, и она всплывает во всех дипломатических дискуссиях с правительством в москве», 0 заявил премьер-минситр.

В начале этого месяца минюст рф направил Еврейскому агентству письмо со списком предполагаемых нарушений закона и их последствий. Высокопоставленный израильский дипломатический источник сообщил, что россия обвинила Еврейское агентство в незаконном сборе информации о российских гражданах.

Кроме того, в последние недели россия расширила определение иностранного агента, включив в него всех, кто получает поддержку из-за рубежа и участвует в действиях, которые, по мнению властей, противоречат национальным интересам россии. Это определение может быть применено к Еврейскому агентству или другим еврейским организациям, действующим в россии.

Действия российских властей могут помешать евреям, проживающим в россии, переехать в Израиль.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!