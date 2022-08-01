Закрытие Сохнута в рф: Посол Израиля встретился с высокопоставленным российским дипломатом

Как сообщаются неназванные источники, вопрос открытия Еврейского агентства в россии, по всей видимости, зависит лично от владимира путина, а не от чиновников.

Посол Израиля в россии* Алекс Бен Цви встретился в москве с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, чтобы обсудить продолжающуюся напряженность в связи с российскими мерами по закрытию Еврейского агентства в стране.

Между тем, сообщается, что израильская юридическая команда, находящаяся в москве, ранее встречалась с представителями российского Министерства юстиции по тому же вопросу, но никаких значимых результатов эта встреча не принесла.

Как стало известно, у команды сложилось впечатление, что этот вопрос может быть решен только дипломатическим путем — то есть, похоже, что это зависит от владимира путина, а не от чиновников минюста.

«Курсор» писал про скандал вокруг Сохнута: Еврейское агентство отреагировало на судебные слушания в москве. Еврейское агентство выступило с заявлением в связи с судебными слушаниями, которые начались сегодня утром в столице рф.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!