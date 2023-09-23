Замена Бен-Гвира на Ганца будет означать конец правительства Нетаниягу - Ликуд

В партии исключают сценарий изменения состава коалиции в случае подписания соглашения с Саудовской Аравией, которое включало бы территориальные уст...

Судебная реформа в стране "не умерла", и противники министра юстиции Ярива Левина "могут спать спокойно".

Такое мнение в комментарии порталу Maariv высказал источник в партии "Ликуд".

Собеседник издания отметил, что "нет никакой связи между реформой и соглашением, которое формируется с саудовцами".

"Вполне вероятно, что в приватной беседе с Байденом они не уделили этому вопросу ни минуты", - сказал политик.

В беседе со СМИ чиновники «Ликуда» также упомянули палестинский вопрос на переговорах с Саудовской Аравией. По их мнению, это будет относительно второстепенный вопрос в окончательном соглашении.

"Бин Салман и Байден - оба хорошие и опытные политики и прекрасно знают грань, отделяющую реальность от бредовых фантазий", - сказал один из источников.

По словам другого представителя "Ликуда", когда палестинцы поймут, что потеряли поддержку в арабском мире, они начнут мыслить категориями соглашения.

"Сами саудовцы говорят о необходимости улучшить качество жизни палестинцев – и с этим у Бен-Гвира и Смотрича тоже не возникнет проблем", - отметил собеседник.

При этом высокопоставленные чиновники в «Ликуде» исключают сценарий изменения состава коалиции в случае подписания соглашения с Саудовской Аравией, которое включало бы территориальные уступки палестинцам.

"Нет никаких шансов, что Нетаниягу согласится на правительство, которое будет зависить от мнения Ганца. ... Замена Смотрича и Бен-Гвира на Бени Ганца — бредовая мысль, поскольку это означало бы конец нынешнего правительства Нетаниягу. Байден и бин Салман, вероятно, понимают, что в таком случае к моменту достижения соглашения Нетаниягу уже не будет премьер-министром, и Израиль пойдет на выборы", - сказал член "Ликуда".

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал специальное интервью CNN во время своего визита в США, в ходе которого заявил, что вполне вероятно, что соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией будет достигнуто в ближайшее время.

Также мы писали о том, что бывший министр юстиции, депутат Кнессета Гидеон Саар дал оценку будущему соглашению с Саудовской Аравией.