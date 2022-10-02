Заместитель мэра Тель-Авива призвал носить оружие во время праздничных молитв

На фоне волны терроризма заместитель мэра Тель-Авива и обладатель портфеля безопасности Хаим Горен заявил, что «делается все» для работы города в обычном режиме и высокой безопасности.

Горен призвал местных жителей к ношению оружия во время праздничных молитв. Это касается тех, кто имеет оружие и лицензию на него.

Об этом сообщает INN.

Утверждается, что Подразделение городского патрулирования безопасности муниципалитета Тель-Авива увеличит свое присутствие в районах и на улицах города в связи со сложной ситуацией с безопасностью в стране, а также в свете ожидаемых десятков молитв и массовых мероприятий в Йом-Кипур и Суккот.

По словам заместителя мэра, «подразделение ОАС продолжит нести охрану, а сотрудники подразделения вместе с израильской полицией будут патрулировать молитвенные дома и увеличивать свое присутствие в центральных местах города».

В Департаменте безопасности Тель-Авива заявили, что помогут общинам, которые будут проводить молитвы на открытом воздухе. Также это касается общин, которые проведут массовые молитвы, привлекающие большое количество людей.

«Мы будем там с муниципальными силами безопасности, чтобы обеспечить безопасное проведение этих молитв», – сказал Горен.

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