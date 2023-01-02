Заместителя начальника полиции Реховота обвинили в краже

По данным следствия, он установил свинченные запчасти на свой транспорт.

Сегодня утром, 2 января, высокопоставленному полицейскому Ави Алксальсу предъявили обвинительное заключение. Ему инкриминируется кража.

Об этом пишет издание «Детали».

В обвинении сказано, что находясь на должности командира полицейского участка в Рош ха-Аине в Реховоте, в апреле 2021 года он снимал запасные части мотоциклов, которые предположительно были угнаны и хранились на территории участка в качестве улики.

По данным следствия, полицейский установил свинченные запчасти на собственное транспортное средство.

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