Глава министерства полиции покинул свой пост

Ушедший с должности «благодарен за то, что ему выпала честь быть главой министерства, несмотря на его сложность и проблемы».

Генеральный директор Министерства общественной безопасности Томер Лотан покинул свой пост еще до церемонии передачи полномочий новоназначенному министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Бен Гвир, лидер ультраправой партии «Оцма Иехудит», утверждает, что он встречался с Томером Лотаном, «и мы договорились о прекращении его полномочий». Последний отметил, что он «благодарен за то, что ему выпала честь быть главой министерства, несмотря на сложности и проблемы».

Этот шаг не был неожиданным — Лотан был доверенным лицом бывшего министра общественной безопасности Омера Барлева из «Аводы», и Бен-Гвир был предельно понятным в том, что планирует привести союзника, который возглавит расширенное министерство. Также Бен-Гвир и Лотан публично поссорились в этом месяце во время заседания комитета Кнессета по поводу приобретения полицией вертолетов Black Hawk для тушения пожаров.

Скорость, с которой приняли решение о том, чтобы Лотан покинул министерство — всего через несколько часов после того, как новое правительство привели к присяге в четверг днем, — удивила некоторых, потому что это предшествовало официальной церемонии передачи власти в воскресенье.

Бывший лидер «Аводы» Шели Яхимович заявила, что Лотан был «идейным человеком, который ни на секунду не согласился бы работать с Бен-Гвиром».

Пока не будет найдена замена, обязанности главы министерства будет исполнять заместитель директора министерства Элиэзер Розенбаум. Ожидается, что Бен-Гвир назначит Шломо Бен Элиягу на постоянную работу, который ранее возглавлял министерство жилищного строительства, а также руководил Земельным управлением Израиля и отделом расселения Еврейского агентства.

Ранее бывший премьер-министр заявил, что новое правительство проявляет признаки фашизма.

«Курсор» сообщал о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром.

Помимо этого Ганц жестко осадил Бен-Гвир и сказал, чтобы тот прекратил болтать и начал работать.