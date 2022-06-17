Заоблачная стоимость аренды побуждает пару из Тель-Авива жить на яхте

Жизнь на воде может быть решением не для всех, но для героев материала это лучше, чем тратить значительную часть своего ежемесячного дохода на проживание в крошечной квартирке.

Поскольку Тель-Авив столкнулся с жилищным кризисом, когда арендная плата стремительно растет из-за роста цен на недвижимость, предприимчивая пара придумала альтернативу, которая может оказаться самым экономным способом жизни в городе, который сейчас занимает пятое место в мире по дороговизне жизни.

Женщина рассказала порталу The Times of Israel, что планирует купить девятиметровую (30-футовую) яхту с жилой площадью примерно такой же, как квартира площадью 16 квадратных метров (172 квадратных фута). Яхта стоит меньше нового автомобиля: от 10 000 до 72 000 долларов (от 32 424 шекелей до 247 853 шекелей), в зависимости от точных характеристик.

Например, недавно квартира-студия площадью 16 квадратных метров на юге Тель-Авива была выставлена ​​на продажу за 4000 шекелей в месяц (1160 долларов США) без учета коммуналки. Кровать, кухонные принадлежности и ванная комната расположены на площади всего четыре на четыре метра (13 футов на 13 футов).

Официально сообщается, что арендная плата в Тель-Авиве вырастет примерно на 10 процентов в годовом исчислении в первой половине 2022 года, хотя значительное количество арендаторов, продлевающих аренду в городе, просят увеличить ее на 30-40%.

Жители Тель-Авива со средней зарплатой — 12 762 шекеля (3700 долларов США) в месяц до вычета налогов, согласно последней официальной статистике, — сталкиваются с очень реальной дилеммой: попытаться сократить расходы, чтобы остаться в городе, или переехать.

Пристань Тель-Авива может принимать лодки длиной до 12 метров (39 футов). В гаванях Израиля плата за швартовку небольшой яхты начинается от 1000 шекелей (295 долларов США) в месяц. Это значительно меньше, чем аренда любой квартиры, особенно в дорогом Старом Северном районе Тель-Авива, жилом районе, ближайшем к пристани.

Вода и электроэнергия доступны в гаванях по очень разумным ценам, даже намного дешевле, чем в обычной кирпичной квартире.

Жизнь на воде может быть решением не для всех, но для героини материала и ее партнера это лучше, чем тратить значительную часть своего ежемесячного дохода на проживание в крошечной квартирке.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару.