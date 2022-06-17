Экономика Израиля сокращается быстрее, чем первоначально прогнозировалось — ЦСБ

Согласно второй оценке, опубликованной Центральным статистическим бюро, ВВП Израиля сократился на 1,9% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года. Это даже хуже, чем первая оценка, согласно которой ВВП сократился на 1,6% в первый квартал в годовом исчислении.

Об этом сообщает Globes.

Сокращение экономики в первом квартале 2022 года произошло после годового темпа роста не менее 15,6% в четвертом квартале 2021 года, когда Израиль вышел из пандемии Covid-19. Экономика фактически выросла на 8,9% в период с первого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года.

ВВП на душу населения упал на 3,5% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, что является более резким падением, чем 3,2%, указанные в первой оценке.

Снижение произошло после исключительного скачка в предыдущем квартале. Частное потребление упало на 1,5%, что более чем вдвое превышает первую оценку, которая составляла 0,7%, после роста на 18,2% в предыдущем квартале.

Ранее Курсор писал, что в Израиле зафиксирована рекордная инфляция: цены будут расти и дальше. Инфляция за год выросла до рекордных для Израиля — 4,1% (в мае выросла на 0,6%) и согласно прогнозам экспертов будет продолжать расти.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. Острый дефицит долларов на валютном рынке после укрепления его курса привел к обесцениванию шекеля. В плюсе только те, чья зарплата измеряется в долларах.

Кроме этого, в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.