Израильская пловчиха Лия Полонски завоевала бронзу на чемпионате колледжей в США

Ранее Курсор писал, что рекордное количество израильтян прошло в финал Национального чемпионата среди колледжей США. Так, наши спортсмены, которые учатся в ведущих колледжах в Техасе, Стэнфорде, Индиане, Мичигане, Луисвилле, Миннесоте, Аризоне и Беркли, прошли квалификацию и теперь соревнуются в финале крупнейшей студенческей лиги в Соединенных Штатах Америки.

Также Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.

Еще напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.