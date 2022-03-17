Израильская пловчиха Лия Полонски завоевала бронзу на чемпионате колледжей в США

Национальный чемпионат среди женщин по плаванию среди колледжей США начался бронзовой медалью для израильской пловчихи Лии Полонски, которая входит в состав команды Калифорнийского университета Беркли.
Лия проплыла эстафету последней из своего квартета, финишировав с отличным временем 1:43,21 минуты.
Золото завоевал Стэнфордский квартет, в котором плавали четыре призера Олимпийских игр (3 американца и один канадец).
Ранее Курсор писал, что рекордное количество израильтян прошло в финал Национального чемпионата среди колледжей США. Так, наши спортсмены, которые учатся в ведущих колледжах в Техасе, Стэнфорде, Индиане, Мичигане, Луисвилле, Миннесоте, Аризоне и Беркли, прошли квалификацию и теперь соревнуются в финале крупнейшей студенческей лиги в Соединенных Штатах Америки.
Также Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.
Еще напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.