Заплатим больше: платеж по ипотеке с начала года вырос на 620 шекелей

По данным экспертов, увеличение ежемесячного платежа приблизит коэффициент погашения для многих домохозяйств к 40% от дохода.

Решение Банка Израиля повысить процентную ставку на 0,75% увеличивает ежемесячный платеж по ее существующей ипотеке от 185 до 620 шекелей в течение шести месяцев, при этом ожидается значительное дальнейшее увеличение в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в материале Israeel Hayom.

Так, в Ассоциации ипотечных консультантов сообщили, что значительное увеличение ежемесячных выплат, которое, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы, приблизит коэффициент погашения многих домохозяйств к 40% их ежемесячного дохода.

«Если добавить к этой цифре тот факт, что некоторые домохозяйства вынуждены брать небанковские или розничные кредиты для покупки квартиры или оплаты индексов затрат на строительство, возникает гораздо более сложная картина. На практике центральный банк делает ставку на финансовую устойчивость заемщиков в Израиле», — говорится в сообщении ассоциации.

Там прогнозируют, что в свете резкого роста индексов риска мы вскоре увидим ужесточение условий андеррайтинга и возможность получить ипотеку.

«Скоро мы увидим новые слои населения, которые не могут купить квартиру», — предупредили в Ассоциации.

Эксперты рекомендуют искать решения, облегчающие жизнь заемщикам — например, обеспечить необходимую гибкость в продлении сроков ипотеки для заемщиков, которые с трудом справляются со скачком ежемесячных выплат без изменения условий кредита.

Также можно восстановить возможность для владельцев квартир получать ипотечный кредит на любые цели более 50% финансирования с целью «консолидации кредита» и, таким образом, позволить этим домохозяйствам уменьшить свои ежемесячные выплаты. В то же время аналитики призывают правительство применить ипотечную реформу ко всем кредиторам на рынке.

Как сообщал Курсор, израильтяне активно берут ипотечные кредиты, несмотря на повышение ставок.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.