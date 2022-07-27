Израильтяне активно берут ипотечные кредиты, несмотря на повышение ставок

В финансовом учреждении заявили, что по сравнению с 11,6 млрд шекелей в июне 2021 года, сообщает Банк Израиля.

По данным Банка Израиля, общий объем новых жилищных кредитов, взятых в Израиле в июне, составил 11,9 млрд шекелей, что выше 11,6 млрд шекелей в июне 2021 года и немного ниже 12 млрд шекелей в предыдущем месяце. Это был четвертый по величине ежемесячный показатель выдачи ипотечных кредитов и пятый месяц в 2022 году, когда объем выданных ипотечных кредитов превысил 10 млрд шекелей.

Несмотря на два повышения ставок в апреле и мае, люди по-прежнему берут ипотечные кредиты, и покупатели не чувствуют, что цены на жилье вот-вот упадут.

Средняя ипотека, взятая в прошлом месяце, выросла до 988 000 шекелей, а на открытом рынке (без программы Buyers Price) средняя ипотека составила рекордные 1 050 000 шекелей.

Выплаты по ипотечным кредитам также достигли рекордного уровня, но есть признаки того, что рынок ипотечного кредитования может замедлиться из-за падения нового количества открытых заявок на ипотеку.

Квартирная лотерея: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах. Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде. В первой лотерее, состоявшейся в апреле, квартиры выиграли 10 053 семьи, а на участие записались 120 тысяч семей — беспрецедентное число участников.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле. Генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман: «Действительно ожидается, что темпы роста экономики снизятся, но рецессии не ожидается. До этого нам еще далеко».

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье. Цены на жилье в Израиле стремительно растут. Многие граждане ищут жилье по более доступным ценам.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов. Центральное бюро статистики также установило, что за первые пять месяцев года продажи новых домов упали на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.