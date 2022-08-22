Запускается программа трудоустройства жителей из Восточного Иерусалима в госсектор

На фоне плачевной ситуации с трудоустройством арабского населения Восточного Иерусалима Министерство Иерусалима и наследия запускает пробную программу обучения арабов Восточного Иерусалима для работы в государственном секторе: в муниципалитете, государственных компаниях и министерствах.

Об этом сообщает Globes.

Программа будет осуществляться центром «Yesodot Center» и первоначально обеспечит практическое обучение 60-70 участников из Восточного Иерусалима для работы в государственном секторе. Обучение будет включать встречи с людьми, работающими в государственном и социальном секторах, ознакомление с платформами и рабочими навыками, применимыми к государственному сектору, а также изучение основных вопросов, касающихся населения Израиля, с акцентом на истории и культуре различных групп в обществе Израиля.

Программа будет действовать в течение трех лет и будет стоить около 1 млн шекелей. Сначала участники пройдут групповое обучение продолжительностью несколько месяцев, а затем получат опыт работы в государственных министерствах и государственном секторе с индивидуальным персонализированным коучингом. По окончании периода обучения участники будут немедленно трудоустроены на работу в государственном секторе.

Население Восточного Иерусалима в настоящее время находится в крайне невыгодном положении, когда речь идет о занятости. Исследование, проведенное Иерусалимским институтом политических исследований, показало, что арабское население Восточного Иерусалима было более образованным, чем израильское арабское население. В частности, 29% женщин и 17% мужчин в Восточном Иерусалиме имеют ученые степени, что сопоставимо с 22% женщин и 14% мужчин среди арабского населения Израиля в целом. Несмотря на это, 69% женщин в Восточном Иерусалиме вообще не работают, и хотя мужчины работают, они получают низкую зарплату, будучи в основном занятыми на низкооплачиваемых работах в строительстве и домашнем хозяйстве.

В отчете Государственного контролера, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что доля арабов, работающих в местных органах власти со смешанным населением, крайне мала.

Нынешняя программа возникла в результате специальной поездки генерального директора Министерства Иерусалима и наследия Нетанеля Исаака по районам Восточного Иерусалима вместе с комиссаром госслужбы Даниэлем Гершковичем. Было решено, что министерство и Комиссия по гражданской службе будут сотрудничать с целью усиления представленности населения Восточного Иерусалима, численность которого составляет около 350 000 человек, в государственном секторе.

«Израиль существенно заинтересован в интеграции жителей Восточного Иерусалима в рынок высококачественной занятости, в том числе в государственном секторе. Министерство Иерусалима и наследия, которое я возглавляю, вкладывает огромные ресурсы в сокращение экономического разрыва в Восточном Иерусалиме и в улучшение качества жизни во всей столице», — заявил министр Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.

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