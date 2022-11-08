Дожди возвращаются: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

После прогноза холодного фронта, сделанного в понедельник, небо над Израилем стало серым, а температура понизилась.
Как сообщает Arutz Sheva, погода во вторник будет холодной и дождливой, возможны наводнения в местах, подверженных таким явлениям. В течение дня от севера страны до северного Негева будут прерывисто идти дожди, возможны отдельные грозы. Есть вероятность затопления ручьев Иудейской пустыни и Мертвого моря.
К вечеру дождь постепенно утихнет. Температура понизится, став ниже среднесезонной.
В среду от северного Израиля до северного Негева выпадут дожди. Температура воздуха немного повысится, но останется ниже среднесезонной.
В четверг будет переменная облачность с небольшим повышением температуры. В утренние часы возможны небольшие локальные дожди.
Ранее Курсор писал, что Израильские железные дороги сообщили, на каком участке могут быть перебои и задержки.
Кроме того, Герцог рассказал о катастрофе, которая грозит Ближнему Востоку.