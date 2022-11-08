Дожди возвращаются: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В Израиле озвучили опасения по поводу наводнения, поскольку дождливая погода возвращается.

После прогноза холодного фронта, сделанного в понедельник, небо над Израилем стало серым, а температура понизилась.

Как сообщает Arutz Sheva, погода во вторник будет холодной и дождливой, возможны наводнения в местах, подверженных таким явлениям. В течение дня от севера страны до северного Негева будут прерывисто идти дожди, возможны отдельные грозы. Есть вероятность затопления ручьев Иудейской пустыни и Мертвого моря.

К вечеру дождь постепенно утихнет. Температура понизится, став ниже среднесезонной.

В среду от северного Израиля до северного Негева выпадут дожди. Температура воздуха немного повысится, но останется ниже среднесезонной.

В четверг будет переменная облачность с небольшим повышением температуры. В утренние часы возможны небольшие локальные дожди.

Ранее Курсор писал, что Израильские железные дороги сообщили, на каком участке могут быть перебои и задержки.

Кроме того, Герцог рассказал о катастрофе, которая грозит Ближнему Востоку.