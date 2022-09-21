Байден проведет прием для еврейских лидеров по случаю предстоящих праздников

Администрация Белого дома по случаю Рош ха-Шана разослала приглашения на личный прием президента США Джо Байдена.

Утверждается, что в списке приглашенных раввинов и еврейских лидеров уделено огромное внимание гендерному, расовому и конфессиональному разнообразию.

Об этом сообщает издание Forward.

Организует встречу Шелли Гринспен – представитель администрации по связям с американской еврейской общиной, занявшая этот пост в июле. Она раньше входила в правление Антидиффамационной лиги и Международной организации еврейских женщин, а также сотрудничала с некоторыми еврейскими женскими группами.

В 2021 году встречу по случаю Рош ха-Шана провели в приложении Zoom, где приняли участие еврейские лидеры и раввины. Такой формат был обусловлен карантинными ограничениями.

Ранее мы рассказывали о том, что Байден предъявит обвинение россии.

Также «Курсор» сообщал, что глава Офиса президента Украины заявил, что в этот Рош ха-Шана Израиль должен выбрать Украину.

Помимо этого, стало известно, где отпразднует Рош ха-Шана звездная пара Ноа Кирел и Томер Хакоэн.