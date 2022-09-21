Байден проведет прием для еврейских лидеров по случаю предстоящих праздников

Утверждается, что в списке приглашенных раввинов и еврейских лидеров уделено огромное внимание гендерному, расовому и конфессиональному разнообразию.
Об этом сообщает издание Forward.
Организует встречу Шелли Гринспен – представитель администрации по связям с американской еврейской общиной, занявшая этот пост в июле. Она раньше входила в правление Антидиффамационной лиги и Международной организации еврейских женщин, а также сотрудничала с некоторыми еврейскими женскими группами.
В 2021 году встречу по случаю Рош ха-Шана провели в приложении Zoom, где приняли участие еврейские лидеры и раввины. Такой формат был обусловлен карантинными ограничениями.
Ранее мы рассказывали о том, что Байден предъявит обвинение россии.
Также «Курсор» сообщал, что глава Офиса президента Украины заявил, что в этот Рош ха-Шана Израиль должен выбрать Украину.
Помимо этого, стало известно, где отпразднует Рош ха-Шана звездная пара Ноа Кирел и Томер Хакоэн.