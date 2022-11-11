Названы лучшие работодатели Израиля в 2022 году

Год назад был опубликован первый рейтинг 150 лучших работодателей Израиля, составленный Statista. Текущий рейтинг показывает, какой работодатель сейчас воспринимается работниками как привлекательный.
Об этом сообщает Globes.
Тысячи сотрудников приняли участие в опросе, на котором основан рейтинг, большинство из них (65%) занимали должности с определенной степенью самостоятельности в работе или занимали руководящие должности. 43% из них работают на своих рабочих местах пять лет и более, 38,2% работают от одного до пяти лет, а 18,2% работают менее года.
Десятка лидеров работодателей в Израиле:
Несмотря на кризис в отрасли, крупные технологические компании укрепили свои позиции в десятке лучших работодателей. Google сохраняет 1-е место с прошлого года, но если тогда к нему присоединилась еще одна технологическая компания, то в этом году международные технологические гиганты занимают семь из первых десяти мест.
Рядом с Google находятся Microsoft, Meta (Facebook, который в прошлый раз вообще не попал в рейтинг), Intel, SAP, IBM и Apple, переместившиеся с 70-го места на 10-е место. На 7-м месте Tidhar Group, 8-е мест0 — Israel Railways, на 9-е место — Ezer Mizion.
Наряду с рейтингом десяти лучших работодателей приводится рейтинги по отраслям, и в них наблюдается большое движение: преодолели порог для включения в список 150 в этом году, в то время как другие компании попали в список в прошлый раз, но не в этот. Так, например, в категории «Интернет-электронная торговля и игры» Meta (Facebook) вошла в список в этом году, опустив Wix на 3-е место, как и eBay, опустив Amazon с 3-го на 5-е место.
Как показывает опрос, удовлетворенность работодателем зависит от возраста. Наименее счастливы респонденты в возрасте до 20 и старше 60 лет (6,49 и 6,99 баллов соответственно из десяти). Самая счастливая возрастная группа — 40-49 лет со средним баллом 7,38. Возможно, это связано с тем, что эта возрастная группа чаще всего встречается на руководящих должностях.
Менеджеры — это группа сотрудников, которая выразила наибольшее удовлетворение — их средний балл составляет 7,71. Сразу за ними следуют сотрудники, которые пользуются небольшой гибкостью в том, где они работают и как, с оценкой 7,46. Наименее счастливы сотрудники с малой гибкостью в работе и чьи задачи в основном повторяются. Средний балл, который они дали, составляет 6,57.
При этом, чем дольше люди остаются у конкретного работодателя, тем ниже их удовлетворенность работодателем. Почти треть участников (31,7%) заявили, что подумывают уйти от нынешнего работодателя в течение двух лет. Из них 63% назвали не менее двух причин своего желания уйти в отставку, а 40% назвали три причины и более.
Наиболее часто упоминаемыми причинами являются низкая зарплата (59,2%), желание заниматься чем-то другим (39,2%) и слишком мало возможностей для личного развития (36,4%). Проблемы с непосредственным руководителем, которые обычно считаются одной из основных причин увольнения сотрудников, были среди трех причин, которые упоминались реже всего. Только 14,2% отметили это, а 11,5% назвали причиной отъезда переезд домой, 5,7% респондентов — трудности с коллегами.
Ранее Курсор писал, что средняя зарплата в Израиле снова выросла. Средняя зарплата работников в израильской экономике выросла на 4% за последний год.
Стало известно, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.
Курсор сообщал, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.