Землетрясение в Румынии: появились детали

Сегодня в Румынии произошло новое землетрясение.

Согласно сообщению, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 108 км на юго-западе страны у границы с Сербией.

Об этом сообщает Digi24, ссылаясь на заявление Национального института геофизики страны.

В заявлении говорится, что сегодня утром были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера на территории жудеца Годж. Кроме этого, ночью сотрудники института зафиксировали толчки магнитудой 2,2.

На прошлой неделе в этом же районе фиксировались подземные толчки магнитудой 5,2 и 5,7 баллов.

Ранее Курсор писал, что Геологический институт прокомментировал новое землетрясение в Израиле. Сегодня в Израиле произошло новое землетрясение.

Курсор писал, что в Израиле произошло новое землетрясение: что известно. Землетрясение ощущалось сегодня утром по всему Израилю.

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Курсор также сообщал о последствиях землетрясения в Израиле: в Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания. Есть подозрение на обрушение здания.

Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По словам министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков насчитали 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

Помимо этого в социальных сетях появилось видео разлома земной коры в провинции Хатай (Турция). Видеоматериал сделали с помощью дрона, который заснял несколько мест, которые пострадали в ходе ужасных землетрясений.