Геологический институт прокомментировал новое землетрясение в Израиле

Сегодня туром, 22 февраля, землетрясение силой 4,5 балла ощущалось на севере Израиля.

Об этом сообщает INN.

Израильский геологический институт сообщил, что магнитуда землетрясения, которое ощущалось сегодня утром на севере Израиля, составила 4,5 балла по шкале Рихтера. Новые подземные толчки произошли в 81 км к северо-западу от Нагарии.

Кроме этого, сообщается, что какой-либо информации о разрушениях и пострадавших на территории Израиля не поступало.

Ранее Курсор писал, что в Израиле произошло новое землетрясение: что известно. Землетрясение ощущалось сегодня утром по всему Израилю.

Наша редакция писала о землетрясении в центре и на севере Израиля: первые подробности. Утверждается, что на последних этажах высотных зданий всё тряслось.

Курсор также сообщал о последствиях землетрясения в Израиле: в Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания. Есть подозрение на обрушение здания.

Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По словам министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков насчитали 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

Помимо этого в социальных сетях появилось видео разлома земной коры в провинции Хатай (Турция). Видеоматериал сделали с помощью дрона, который заснял несколько мест, которые пострадали в ходе ужасных землетрясений.