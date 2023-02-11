Землетрясение в Турции: израильтяне спасли из-под завалов еще одного ребенка

Израильские военные специалисты по поиску и спасению, которые сейчас находятся в Турции и помогают разбирать завалы после серии мощных землетрясений, достали еще одного ребенка. Мальчика нашли спустя 120 часов после того, как его дом был разрушен.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

Пострадавшего зовут Ридван, он оказался братом 14-летней Ромеисы и сыном Мухаммеда, которых ранее также спасла израильская делегация. Тело их матери, к сожалению, нашли без признаков жизни.

Сейчас найденный ребенок находится в больнице, его лечением занимается педиатр из израильского медицинского учреждения. Ридван стал 19-м спасенным человеком в рамках израильской операции «Оливковая ветвь» в Турции.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу утром, 10 февраля, израильские спасатели вытащили 10-летнего мальчика из обрушившегося здания на юго-востоке Турции, спустя примерно 100 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе.

Еще мы писали, что Израиль находится на втором месте по численности спасателей, отравленных в Турцию. Наша страна развернула полевой госпиталь в стране и начала принимать пострадавших от землетрясения.

Напомним, что число погибших в результате землетрясения силой 7,8 балла в понедельник на турецко-сирийской границе превысило 23 000 человек и продолжает расти. Агентства по оказанию помощи предупреждают, что ближайшие дни могут быть худшими. Надежда для тех, кто еще жив под завалами, стала меркнуть, поскольку отрицательные температуры и прогнозируемые снежные бури усложняют шансы на выживание.

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