Жалобы на зарплату и массовые увольнения: ветеринария в Израиле на грани краха

Профсоюз утверждает, что государство не работает над восполнением нехватки кадров, при этом качество обслуживания скомпрометировано и представляет опасность для здоровья населения.

«Я оказался на перепутье — оставить профессию и остаться в стране или уехать из страны и остаться в профессии. Ветеринарное образование было для меня сбывшейся мечтой. Я учился за границей, поэтому у меня есть разрешение на работу там, а также иностранное гражданство. В конце концов я решил остаться в Израиле, но уйти из ветеринарии», — сказал доктор Б. (полное имя не сообщается), один из 400 ветеринаров, которые в последние годы покинули ветеринарию и вместо этого присоединились к фармацевтической промышленности.

Об этом пишет Israel Hayom.

Массовые увольнения, вызванные тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой, привели к кризису в отрасли и острой нехватке ветеринаров. Все это вместе с беспомощностью Минсельхоза сказывается не только на тех, кто разводит домашних животных, но и на обществе, подверженном опасным для жизни заболеваниям и эпидемиям.

40-летний доктор Б. три года работал наемным ветеринаром в частной клинике, пока не понял, что «это не для него». «Я терпел унижения как от клиентов, не уважающих профессию, так и от работодателей. Я начал с минимальной заработной платы в 21 шекель в час. Мне сказали, что я должен поблагодарить их за это, потому что обычно молодые ветеринары работают добровольно», — сказал он.

«Позже зарплата увеличилась до 40 шекелей в час. Я также работал по выходным и в ночные смены, а месячная зарплата составляла менее 5000 шекелей брутто. Конференции и отпуска были за мой счет. Я перешел работать в медицинскую стартап-компанию, которая разработала тест для диагностики рака. Сегодня я зарабатываю в четыре раза больше», — сказал он.

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