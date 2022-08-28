Жара в Израиле станет еще сильнее: озвучены сроки

Со следующей недели Метеорологическая служба Израиля ожидает жаркую погоду. Показатели на столбиках термометров будут выше среднего с воскресенья до, как минимум, четверга.

Эксперты сообщают, что долина реки Иордан столкнется с самой сильной жарой – температура поднимется до 45°C (113°F). В Тель-Авиве ожидают 32°C (90°F) и 70% влажности, а в Иерусалиме – до 37°C (98,6).

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным метеорологов, в Израиле в воскресенье и понедельник будет «дополнительное повышение температуры». В большинстве регионов будет очень жарко и сухо, а на побережье – душно.

В свете изнуряющей жары пожарные службы усилили свою готовность к потенциальным возгораниям. Также сообщается, что из-за внезапных резких температурных скачков обычно увеличивается число госпитализаций и смертей среди восприимчивых групп населения, особенно среди пожилых людей.

Ранее врачи рассказывали, почему в жару обостряется варикоз, а также о причинах, из-за которых в случае жары нельзя употреблять холодную воду.

Также «Курсор» сообщал, почему наркологов не советует совмещать пляжный отдых и алкоголь.