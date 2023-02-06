Последствия катастрофы: бойцы ЦАХАЛа сегодня прибудут в Турцию

В данный момент идет сбор резервистов. Также будет выслана тяжелая техника.

Сегодня ночью делегация ЦАХАЛа вылетит в Турцию.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Отмечается, что название гуманитарной операции — «Оливковые ветви».

«В данный момент идет сбор резервистов. Также будет выслана тяжелая техника», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало. Об этом сообщил глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

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