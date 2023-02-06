Еще одно землетрясение: в Казахстане зафиксированы подземные точки

Землетрясение произошло в городе, где живет более миллиона человек.

6 февраля, в понедельник, на юге Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

По информации экспертов, подземный толчок зафиксировали в 19:02 по местному времени. Эпицентр стихии находился в 628 км к западу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 5 км, магнитуда MPV 5.4.

Сейсмологи утверждают, что землетрясение силой 2-3 балла по шкале МSК-64 зафиксировали в третьем по величине городе республики Шымкенте, где живет более 1,1 млн человек, а также силой 2 балла в поселке Темирлан, находящемся в нескольких десятках километров от Шымкента.

Отметим, что сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года. Журналисты пишут, что погибшими в обеих странах числятся более 1800 человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» рассказывал, что о подземных толчках сообщили жители многих израильских городов. Так, серьезно «трясло» на територии Тель-Авива, Рамат-Ган, Хайфы, Нетании, а также в Ганей-Тикве активировали систему раннего предупреждения о стихийном бедствии.

Особенно это было сильно ощутимо в высотных зданиях. Работники и посетители из многих офисных зданий были эвакуированы. Видео, снятые очевидцами, смотрите здесь.

Помимо этого раввин Менди Читрик заявил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет.

Также в минздраве объявили о том, что жителям регионального совета Эмек Мааин и Бейт-Шеане следует кипятить воду перед употреблением и приготовлением пищи, что связано с недавними землетрясениями.