Железнодорожную станцию Тель-Авив — Ха Шалом закроют на три дня

В ближайшую пятницу, 26 августа, железнодорожная станция Ха-Шалом в Тель-Авиве будет временно закрыта.

Об этом сообщает издание news1.

Израильтян предупредили, что станция не будет работать до 28 августа из-за проведения инфраструктурных работ. Поезда, которые будут следовать через Тель-Авив, не будут на ней останавливаться.

После 28 августа станция возобновить свою работу в обычном режиме.

«Курсор» писал ранее, что специалист в области транспортного графического дизайна Константин Коновалов, представил новую карту железных дорог Израиля. Впервые на одной схеме изображены и линии железных дорог, и автобусные маршруты до всех крупных городов страны.

Еще мы писали, что общественный транспорт Израиля является одной из самых больных тем. Навести порядок в функционировании этой отрасли пытается министр транспорта Мейрав Михаэли, затеяв очередную «реформу».

Напомним, что министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году. В министерстве подчеркивают, что электрификация общественного транспорта сделает поездку для пассажиров более комфортной.