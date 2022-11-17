Жена Бен-Гвира поднялась на Храмовую гору и заявила, что молится о сильном правительстве

В священном месте супруга политика не только молится, но занимается и другими вещами.

Ила Бен-Гвир, супруга председателя Оцма Иегудит и члена Кнессета Итамара Бен-Гвира, поднялась на Храмовую гору, чтобы поблагодарить за победу правых на выборах.

Об этом сообщает 7-й канал.

«Я поднялась на Храмовую гору, чтобы поблагодарить Святого, да будет Он благословен, за великую победу на выборах и помолиться за сильное правительство, которое защитит Государство Израиль и Храмовую гору. Храмовая гора отныне и навсегда», – рассказала женщина.

Известно, что Ила, являющаяся членом администрации Храмовой горы, часто посещает это место. Помимо молитв, она помогает иммигрантам с посредничеством и решением «осложнений» верующих с полицией.

Тем временем недавно у Итамара Бен-Гвира рассказали, чем закончится спор с Нетаниягу. По мнению нового члена Кнессета и депутата от Оцма Иегудит Альмога Коэна, в рамках переговоров Религиозного сионизма с Нетаниягу есть проблемные моменты, но они все равно завершатся позитивно.

«Я полагаю, что спор с Нетаниягу будет разрешен в ближайшее время, и на следующей неделе правительство будет приведено к присяге. Это последние тактические ходы. Я не вижу сценария, при котором мы вошли бы в правительство без Смотрича», – сказал он.

«Курсор» сообщал, что президент Герцог совершит первый в истории государственный визит в Бахрейн.

Помимо этого Нетаниягу провел с Эрдоганом первый официальный разговор за 9 лет.