У Бен-Гвира рассказали, чем закончится спор с Нетаниягу

Депутат Кнессета Альмог Коэн сказал: «Я не вижу ситуации, когда мы войдем в правительство без Смотрича».

Новый член Кнессета, депутат от Оцма Йегудит Альмог Коэн, сказал, что переговоры Религиозного сионизма с Нетаниягу, несмотря на множество проблемных моментов, закончатся положительно.

«Я полагаю, что спор с Нетаниягу будет разрешен в ближайшее время, и на следующей неделе правительство будет приведено к присяге. Это последние тактические ходы. Я не вижу сценария, при котором мы вошли бы в правительство без Смотрича», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что У Смотрича обрушились с жесткой критикой в адрес США.

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