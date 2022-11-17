Нетаниягу провел с Эрдоганом первый официальный разговор за 9 лет

Впервые с 2013 года состоялся диалог между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает 12-й канал.

Политики провели телефонный разговор 17 ноября, в четверг. Они договорились действовать совместно, чтобы установить новую эру в отношениях между Турцией и Израилем, и обсудили пути действий, направленные на значительное укрепление экономических и политических отношений между двумя странами.

В офисе Ликуда сообщили, что в ходе разговора Нетаниягу выразил соболезнования в связи с убийством турецких граждан в результате теракта, произошедшего на этой неделе в Стамбуле, и предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом. Эрдоган поблагодарил Нетаниягу, поздравил его с победой на выборах и выразил соболезнования в связи с убийством израильтян в результате теракта в Ариэле.

Кстати, ранее мы рассказывали, что государство отозвало разрешения на работу у сотен родственников террориста, который убил израильских мирных жителей в Ариэле.

Также «Курсор» сообщал о том, чем закончится спор с Нетаниягу. По словам депутата от Оцма Иегудит Альмога Коэна, переговоры завершатся в скором времени с положительным исходом.

Он утверждает, что уже на следующей неделе правительство приведут к присяге, осталось провести «последние тактические ходы». Также Коэн не видит развития событий, при котором Смотрич не войдет в правительство.

Помимо этого Нетаниягу установил крайний срок для формирования правительства, а также предложил привести к присяге правительство, состоящее всего из 57 депутатов — от партий «Ликуд», «Объединенный иудаизм Торы», «ШАС» и «Оцма Иегудит», без партии «Религиозный сионизм».