Жена Бен-Гвира прокомментировала нашумевшее фото с Сарой Нетаниягу

Сара Нетаниягу, жена назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на этой неделе принимала жен лидеров коалиции перед формированием нового правительства. Среди них Аяла Бен-Гвир, жена председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира, была зафиксирована вооруженной пистолетом. Соответствующее фото вызвало резонанс соцсетях.

Аяла сказала 103FM, что не понимает, из-за чего поднялась шумиха. «Для меня это так естественно. Я хожу с оружием уже больше семи лет, оно уже является частью моей одежды. Я даже не думала, что кто-то будет жаловаться, что я хожу с оружием», — сказала она.

רעיית שר בטפ המיועד נפגשה הבוקר עם אשת ראש הממשלה המיועד, במלון וולדורף אסטוריה בירושלים כשהיא נושאת אקדח על חצאיתה pic.twitter.com/dSn4C8uHlr — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) November 14, 2022

Тем более, по ее словам, оружие почти незаметно на фото и чтобы его увидеть, нужно увеличить снимок.

«В Кнессете есть организованное место, где сдается оружие, но там, где мы встретились, в гостинице, такого места не было», — сказала она.

Женщина также добавила, что из-за того, что она живет в Хевроне и находится в постоянной опасности, ей необходимо носить пистолет.

Ранее Курмор писал, что у Нетаниягу отреагировали на сообщения СМИ о переговорах Ликуда с Еш Атид.

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