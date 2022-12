Жених получил огнестрельное ранение за несколько часов до свадьбы на юге страны

В мужчину выстрелили и серьезно ранили, когда он ехал в кортеже недалеко от южного города Омер в пятницу, 2 декабря.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это за несколько часов до того, как должна была состояться его свадьба. Мужчина ехал на белом внедорожнике, украшенном цветами и лентами.

По машине начали стрелять, вследствие чего она врезалась в шлагбаум на обочине дороги. В полиции утверждают, что 26-летний житель Лакии обратился в медицинский центр Сорока в соседней Беэр-Шеве для лечения.

Hours before his wedding, man shot and seriously injured near southern town https://t.co/RxCmRaSZVF

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 3, 2022