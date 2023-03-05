Жену и детей Нетаниягу будет охранять ШАБАК — СМИ

Правительство в воскресенье, 5 марта, одобрило передачу охраны жены премьер-министра Сары Нетаниягу и детей ШАБАКу.

Об этом сообщает портал Kikar.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как в прошлые выходные тысячи демонстрантов на площади Медина в Тель-Авиве в рамках Дня протеста левых против правовой реформы начали осаду парикмахерской, где обслуживалась Сара Нетаниягу.

ШАБАК ответил: «Мы не ссылаемся на позицию службы в отношении мер безопасности в закрытых обсуждениях».

«Мне было не легко, очень тяжело. Были моменты, когда я думала об этой стеклянной двери — маленькая стеклянная дверь и окно, вот и все, что заграждало меня от тысяч людей, которые атаковали парикмахерскую. Это действительно была угроза», — рассказала тогда Сара Нетаниягу.

Ранее Курсор сообщал, что десятки тысяч израильтян 4 марта приняли участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Главная демонстрация состоялась в Тель-Авиве на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. В ней приняли участие экс-министр Лимор Ливнат и профессор Юваль Ноах Харари. Демонстрация откроется исполнением песни «У меня нет другой страны».

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.