Жестокое избиение подростка в Петах-Тикве - появились новые подробности

Юношу избивали ногами, прутьями и электрошокером.

Несколько дней назад в одном из парков Петах-Тикве произошел инцидент с жестоким избиением подростка, который шокировал израильтян. Сотрудники полиции арестовали всех участников драки и поделились новыми подробностями происшествия.

Об этом сообщает издание News Walla.

На ролике, который был опубликован в сети, видно, как группа юношей избивает сверстника ногами, руками, железными прутьями, а также применяет электрошокер. В СМИ говорят, что причиной избиение подростка стал конфликт между двумя молодежными бандами. Помимо подозреваемых полиция арестовала и жертву нападения, поскольку он, вместе с другими членами своей банды, подозревается в нападении на подростков из конкурирующего клана.

В ходе разбирательств выяснилось, что жертва ранее приставил к голове одного из молодых людей пневматический пистолет, а его "линч" в общественном парке города стал ответом на случай с пистолетом. Подросток, который в первом случае значится как подозреваемый, а во втором - как жертва, был отпущен из-под ареста под подписку о невыезде.

"Курсор" писал ранее, что комиссар полиции Коби Шабтай назвал инцидент с избиением подростка в Петах-Тикве "разнузданным и жестоким насилием" и похвалил сотрудников полиции за то, что они арестовали четырех подозреваемых.

Еще мы писали, что в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа подростков избивает сверстника в парке Петах-Тиквы, заставляя его называть себя обидными прозвищами.

Напомним, что группа учеников в Бейт-Элиезере (Хадера) напала на сверстника и начала его избивать. Подростки не прекратили свою агрессию даже, когда у пострадавшего пошла кровь. Один из одноклассников снял инцидент на видео.