Израиль усиливает меры безопасности для нынешних бывших сотрудников Моссада из-за Ирана — СМИ

Все это происходит на фоне усиления теневой войны между Иерусалимом и Тегераном.

Израиль усилил защиту нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности, особенно когда они находятся за границей, сообщила общественная телекомпания «Кан», информирует The Times of Israel.

Этот шаг был предпринят на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном, который неоднократно предупреждал, что будет добиваться возмездия за ряд действий, которые, как сообщается, были осуществлены Моссадом в последние годы.

Согласно отчету, в центре внимания усиленных защитных мер находятся бывшие высокопоставленные члены Моссада, находящиеся за границей. В отчете не упоминается какой-либо конкретный бывший агент, который мог бы стать мишенью.

В канцелярии премьер-министра отказались комментировать сообщение.

Недавние попытки Ирана преследовать израильтян за границей включали покушение на убийство израильско-грузинского бизнесмена, занимавшегося произраильской деятельностью в Восточной Европе, и заговор против израильских граждан в Стамбуле, Турция.

Кроме этого, теневая война, которая разыгрывается между Ираном и Израилем уже несколько лет, похоже, ускорила свои темпы.

Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.

Курсор также сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Давуд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.