Жестокое убийство матери троих детей в Лоде: обнародованы фото женщины

Рабаб Абу Сиям убили, когда она посетила своих трех дочерей. Трагедия произошла после того, как угрозы бывшего мужа вынудили ее бежать из города.

30-летнюю учительницу начальной школы застрелили во вторник вечером, когда ее 2-летняя дочь играла у нее на коленях. Убийство произошло в центре города Лод.

В сети показали фото женщины.

مصادر محلية: "مقتل المعلمة رباب أبو صيام بإطلاق نار في ساحة منزلها وأمام أطفالها الثلاثة في مدينة اللد المحتلة". pic.twitter.com/N9p2ThREZj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2022

Рабаб Абу Сиям, мать троих детей, находилась в своем саду на городской улице Бен-Иегуда, когда, как сообщили свидетели, были слышны выстрелы. Затем они увидели белый автомобиль, уезжающий с места происшествия.

Позже полиция обнаружила сгоревший автомобиль в долине.

Абу Сиям недавно развелась, и ее близкие говорили, что ее бывший муж неоднократно угрожал ей, вынудив ее бежать из города.

Woman fatally shot in the head in Lod, with 2-year-old daughter on her lap https://t.co/yxje7EwQ0J — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 27, 2022

«Вчера я был удивлен, увидев ее снова у нас в доме, но она сказала мне, что просто хотела увидеть своих дочерей», — сказал Мохаммед Абу Сиям, отец жертвы, в интервью Radio 103FM.

Он продолжил: «Вечером… я был в доме, а моя дочь была снаружи. Кто-то подошел, прошел мимо моей припаркованной машины и вошел во двор. Девочка двух с половиной лет была у нее на коленях, и он выстрелил ей [Рабаб Абу Сиям] шесть раз в голову и три раза в бок».

«Моя жена пыталась защитить ее, [но] он толкнул ее. Я вышел на улицу, а он убежал. Моя жена все это видела», — сказал Мохаммед Абу Сиям.

האלימות בחברה הערבית | ח"כ בן ארי ל-@kereneubach: "השוטרים הגיעו אתמול בלילה לזירת הפשע ולא היה שיתוף פעולה. צריך לתת למשטרה הזדמנות אמיתית". על העלייה המחודשת בפשיעה: "הכנופיות התחילו להרים את הראש, אבל המלחמה לא מפסיקה, פוגעים בהם בכיס. תאי המעצר מלאים"#סדריום pic.twitter.com/YawgsjsfmA — כאן | רשת ב (@ReshetBet) July 27, 2022

Он раскритиковал полицию Лода за то, что она не предприняла никаких действий по этому поводу, заявив, что «все знали ее историю в течение шести месяцев».

«Я извиняюсь перед дочерью за все. Я знаю, каково это иметь детей. Вы не можете отделить мать от ее детей», — добавил Мохаммед Абу Сиям, объясняя, почему она вернулась в Лод, невзирая на просьбы полиции не приезжать в город, не предупредив об этом власти.

После того, как полиция отреагировала на инцидент, между полицией и местными жителями вспыхнули ожесточенные потасовки.

На ночной пресс-конференции во вторник командир полиции Ави Биттон сказал, что женщине приказали покинуть город.

«Женщина стала нам известна после продолжительного конфликта с мужем, в ходе которого ей поступали многочисленные угрозы. Полиция Лода неоднократно рекомендовала ей жить под защитой и покинуть город», — сказал он.

«На прошлой неделе полиция Лода посетила Абу Сиям на юге страны и предупредила ее, чтобы она не приезжала в Лод. К сожалению, она вернулась, и это закончилось трагедией», — сказал Биттон.

זעם בארגוני הנשים לאחר רצח אבו סיאם: “למדינה לא אכפת מחיינו בכלל” https://t.co/r0Bmp8n1IQ — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) July 27, 2022

Курсор ранее сообщал, что полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП.