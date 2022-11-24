Житель Бака аль-Гарбии получил 10 лет тюрьмы за контрабанду оружия

Мужчина был арестован на границе с Иорданией три года назад.

В четверг, 24 ноября, Назаретский окружной суд вынес приговор 33-летнему жителю Бака аль-Гарбии Хасану Абу Муху за попытку контрабанды оружия и боеприпасов из Иордании.

Об этом сообщает издание News.walla.

Судья приговорил мужчину к десяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч шекелей. Его задержали в 2019 году, когда он вместе с тремя сообщниками пытался незаконно перевести более 30 единиц оружия и боеприпасов в Израиль.

«Преступления с применением оружия стали бедствием, которое распространилось в израильском обществе в целом и арабском обществе в частности, и суды должны бороться с этим бедствием», — написала в приговоре судья.

«Курсор» писал ранее, что израильские военнослужащие, 9 ноября, предотвратили контрабанду оружия в Иорданской долине и схватили троих подозреваемых.

Еще мы писали, что полицией в Лоде обнаружен тайник, используемый террористическими группировками для хранения оружия. Изъяты гранаты, оружие, боеприпасы, патроны.

Напомним, что жители населенных пунктов в Иудее и Самарии требуют, чтобы ЦАХАЛ разрешил им носить автоматы для собственной защиты (например, модели М-16 или М-4), что обусловлено увеличением числа нападений на дороги в регионе.