В Лоде полиция обнаружила тайник с оружием

Полицией в Лоде обнаружен тайник, используемый террористическими группировками для хранения оружия. Изъяты гранаты, оружие, боеприпасы, патроны.

Во время запланированных обысков в Лоде силы безопасности обнаружили тайник террористов.

Полиция обнаружила склад оружия в районе Неве-Шалом в Лоде. Его использовали преступные организации, планирующие террористические акты.

Среди запасов были обнаружены гранаты, патроны и боеприпасы.

Полицейские обработали базу данных, которая была передана в полицейскую криминалистическую лабораторию.

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