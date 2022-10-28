В Лоде полиция обнаружила тайник с оружием

Во время запланированных обысков в Лоде силы безопасности обнаружили тайник террористов.
Полиция обнаружила склад оружия в районе Неве-Шалом в Лоде. Его использовали преступные организации, планирующие террористические акты.
Среди запасов были обнаружены гранаты, патроны и боеприпасы.
Полицейские обработали базу данных, которая была передана в полицейскую криминалистическую лабораторию.
Ранее Курсор писал о перестрелке в Шхеме: палестинцы воспользовались частичным снятием ограничений. Ослабление ограничений ЦАХАЛа по закрытию въездов в Шхем привело к новой перестрелке. В результате один палестинец убит, двое раненых.
Кроме того, наш сайт информировал, что предполагаемые израильские авиаудары по объектам в Сирии связаны с Махером Асадом — отчет. Израиль предупредил сирийских официальных лиц, что усилит авиаудары по сирийским целям из-за сотрудничества режима Асада с Ираном.
Ранее «Курсор» сообщил, что Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по Дамаску в третий раз за несколько дней. Минобороны Сирии заявляет, что некоторым объектам вокруг столицы ночью 27 октября был нанесен ущерб после редкого дневного рейда в понедельник и в предыдущую пятницу.
Омар Бар-Лев: Поступила информация о готовящихся провокациях в день выборов.
Также мы сообщали, что 75-летнего мужчину сбил автобус в Иерусалиме.