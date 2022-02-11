Житель Иерусалима отправлял детям непристойные фото и получал удовольствие, когда его проклинали

Мужчине инкриминируются сексуальные домогательства к несовершеннолетним, вторжение в частную жизнь, ложная информация, выдача себя за другое лицо, вымогательство и еще несколько других обвинений.

В пятницу 11 февраля 33-летний житель Иерусалима получил обвинительное заключение за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних в интернете.

Так, он получал удовольствие от того, что присылал детям фотографии своих половых органов, а затем добивался ругательств и проклятий от подростков. Именно оскорбления со стороны детей доставляли ему удовольствие.

Если же ответа от жертв не поступало, он брал фотографии с их профилей и создавал новые страницы с ними. Затем уже под их именем он совершал свои преступления.

Следствие выявило, что таких аккаунтов у злоумышленника были сотни.

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