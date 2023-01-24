Житель Нацерета украл у пациентки в больнице кредитку и потратил на себя крупную сумму

Сегодня, 24 января, жителю Нацерета предъявили обвинительное заключение за кражу кредитной карты и использование чужих денег в личных нуждах.

Об этом пишет издание «Детали«.

Мужчина обворовал пациентку медицинского учреждения «Эмек» и за несколько дней он потратил на себя тысячи шекелей. Сотрудникам полиции удалось быстро установить его личность.

Мужчину задержали и доставили на допрос. По окончании расследования ему было предъявлено обвинение.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 24 января, прокуратура предъявила обвинение 51-летнему жителю Ноф-ха-Гилиля за то, что он украл банкомат и увез к себе домой.

Еще мы писали, что 17-летний житель Реховота украл десятки тысяч шекелей из банка.

Напомним, что комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни.