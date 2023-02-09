Житель Офакима сбил велосипедиста и нанес ему удары по лицу

Житель Офакима был задержан сотрудниками полиции за то, что по неизвестной причине сбил велосипедиста, а потом нанес ему телесные повреждения и даже плюнул в него.

30-летний хулиган обвиняется в опасном вождении, вождении без водительских прав, хулиганстве и насилии по отношению к 74-летнему жителю города.

После получения жалобы полиция начала расследование, в ходе которого задержала подозреваемого. Обвинение мужчине предъявили сегодня, 9 февраля.

В обвинительном акте полиции сказано, что житель Офакима сбил велосипедиста, избил его, а потом сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

При этом, 30-летний водитель находился за рулем будучи лишенным водительской лицензии. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция Негева ходатайствовала суд о продлении его содержания под стражей до окончания разбирательства.

האלימות בכביש תושב אופקים פגע ברוכב אופניים בן 74 ואז היכה אותו. הנהג פסול נהיגה ועם הרשעות קודמות pic.twitter.com/bYMDBqv5RV — אסף פוזיילוב (@pozailov1) February 9, 2023

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 2 февраля, в Кирьят-Гате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка. Ребенок был сбит автомобилем на улице Нофех.

Еще мы писали, что 2 февраля в израильском городе Сдерот произошла автокатастрофа, в которой получил ранения 20-летний пешеход. Водитель мотоцикла сбил парня — пострадавшего госпитализировали.

Напомним, то 10 января в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок. Инцидент произошел на улице Абрабанель, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.