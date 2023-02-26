Житель Сдерота потерял сознание от холода: первые подробности

В воскресенье, 26 февраля, в Сдероте был найден 80-летний мужчина с признаками сильного переохлаждения. Он находился в бессознательном состоянии.

Об этом пишет издание «Детали».

Парамедики службы «скорой» помощи (МАДА) приехали на вызов и оказали пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали его в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле от гипотермии — переохлаждения при длительном воздействии холода на организм пострадали два человека. Один случай произошел в Тель-Авиве, а второй — в Иерусалиме. На улице Левински в южном Тель-Авиве в луже в общественном парке был найден 50-летний мужчина с признаками сильного переохлаждения. Похожая история произошла недалеко от Старого города в Иерусалиме. 48-летнего мужчину нашли в дождевой луже на улице Султан Сулейман.

Еще мы писали, что по состоянию на утро, 26 февраля, уровень воды в главном пресноводном резервуаре страны — озере Кинерет (Галилейское море) составляет 210 метров и 23 сантиметра ниже уровня Мирового океана.

Напомним, в Тверии нашли 60-летнего мужчину без сознания и с признаками переохлаждения. Медики Magen David Adom оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.